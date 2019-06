Ayuda Cruz Roja a mitigar el calor

Reynosa, Tamaulipas.- La vocera de la Cruz Roja Mexicana delegación Reynosa, Clara Zamarripa Rios, dio a conocer que se entregó bebida con electrolitos en distintos puntos de la ciudad para mitigar un poco el calor, pues debido a las altas temperaturas, es más común que se pueda presentar el golpe de calor.

“Está el calor muy intenso, ahorita no está tanto como la semana pasada pero la gente está que no aguanta el calor”, declaró mientras realizaban visitas cómo a la Casa del Indigente para regalarles un vasito de bebida fresca.

Refiere, que este tipo de acciones las realizan más en tiempo de frio, entregando café o avena y pan, pero debido a los intensos días de calor que se han presentado, “decidimos salir también ahorita y entregar bebidas refrescantes a las personas”.

Informó, que hasta el momento no se ha brindado atención a personas que presenten síntomas de golpe de calor, “solamente hemos atendido la semana pasada a 33 personas por deshidratación, con problemas gastrointestinales, pero golpes de calor no, ni insolación”.

Recomienda a las madres de familia o padres, que no expongan a los niños a estas temperaturas, “si es necesario salir pues bueno, pero si no es necesario no los saquen porque sufren mucho los niños, las personas mayores. Que se cubran con ropa holgada, colores claros, manga larga, que usen sombrilla, que usen lentes , traen de cubrirse lo más que puedan e hidratarse”.