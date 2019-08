VIDEO: El rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas cederá aulas alumnos de la primaria Benito Juárez.

Adoptará la Universidad del Norte de Tamaulipas a alumnos de la primaria Benito Juárez. La Universidad del Norte de Tamaulipas ofreció sus instalaciones a los casi trescientos estudiantes de la escuela primaria Benito Juárez quienes no tienen en donde estudiar porque su plantel se está cayendo a pedazos, luego de que el rector, Francisco Chavira se enteró a través de los medios de comunicación de esa situación y dijo “nosotros los vamos a adoptar en las aulas con clima y buen edificio”. Posted by Respuesta en Linea on Thursday, August 29, 2019

Tampico.- La Universidad del Norte de Tamaulipas ofreció sus instalaciones a los casi trescientos estudiantes de la escuela primaria Benito Juárez quienes no tienen en donde estudiar porque su plantel se está cayendo a pedazos, luego de que el rector, Francisco Chavira se enteró a través de los medios de comunicación de esa situación y dijo “nosotros los vamos a adoptar en las aulas con clima y buen edificio”.

En rueda de prensa, Chavira Martínez dijo que se reunió este miércoles con la directora, supervisor y jefa de zona a la que pertenece ese plantel ubicado en la zona centro de esta ciudad, para confirmar el ofrecimiento por escrito y en comodato gratuito para que a la de ya, si así lo quieren, se trasladen con el mobiliario.

“Cuando veo las noticias en los medios de comunicación mis hermanas me dicen vamos a apoyar a esos niños, la escuela está en la zona centro y subo a mi Facebook el ofrecimiento y en corto la directora me contacta y me dice no es broma? es en serio?

Francisco Chavira habló de que la solidaridad no debe ser sólo teoría sino práctica y por ello acudió este día a concretar el apoyo.

Les prestarán a partir de este jueves la planta baja en las instalaciones de Universidad del Norte de Tamaulipas ubicada en el primer cuadro de la ciudad. “Habilitaremos ocho aulas, una para que coman, jueguen, un área para danza, las oficinas. Los salones tienen aire acondicionado y no van a pagar absolutamente nada”, resaltó el rector.

Francisco Chavira dijo que siempre ha luchado porque la educación debe ser gratuita y de esta manera quieren regresar a la vida, dijo, lo generosa que ha sido con ellos.

“Los maestros nos pidieron que dado el ofrecimiento les permitiéramos estar ocho meses y será el tiempo que les prestaremos las instalaciones, aquí en la UNT los vamos a adoptar”, aseveró.

En este ofrecimiento van incluidos los alumnos de ambos turnos pues la directora del matutino le preguntó: “también se puede el vespertino? y dije pues ya estamos aquí, jajaja”.

El empresario dijo que fue gracias a los medios de comunicación de la localidad que se enteró de esa situación y así pudo intervenir, “gracias a los medios se está haciendo posible la obra y a la voluntad de la Universidad del Norte de Tamaulipas”.

Ya de paso, Francisco Chavira hizo un llamado a los empresarios locales para que apoyen a esos alumnos con una escoba, un plumón o alguna toallita.

Que si pueden ellos donen escobas, abanicos, tienen aire pero si tienen abanico de techo o pedestal no les caerá mal a esos estudiantes, un llamado también para que si pueden donar plumones porque los pizarrones aquí son de vidrio que donen aunque sea un borrador si todos trabajamos en equipo se logran muchas cosas”, detalló.

Precisó que todos deben entender que la única forma de solucionar los problemas que hay en el país, en Tamaulipas como es la inseguridad es con la educación “no se combate mexicano contra mexicano sino cuando se le apueste a la educación por eso hago un llamado a los empresarios a que nos sumemos esos niños mañana en vez de traer un fusil traerán un libro, hago un llamado a los tres niveles de gobierno para que se unan y trabajen en equipo por Tamaulipas, por Tampico porque los niños que traigan una pluma en vez de un fusil, ahora sí queda como dicen becarios sí, sicarios no”, finalizó.