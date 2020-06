Zoológico de Reynosa pide apoyo para alimentar a sus animales

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- La propietaria del Zoológico de Reynosa, Cristina Moreno Ricart, lanzó un llamado a la sociedad civil solicitando apoyo económico o en especie para poder alimentar a los 240 animales que habitan este centro recreativo, pues al permanecer cerrado al público por más de 3 meses se han quedado sin el recurso suficiente para seguir solventando las necesidades de los huéspedes.

“En la colonia Anzaldúas, calle Perú Número 610, son unas oficinas, no son nuestras pero pueden ir a dejar ahí, y también en el Zoológico de Reynosa que está justo a un costado de La Playita, el número donde podemos dar información es 8993080035… el apoyo en especie como alimento para camellos, cacahuates, semillas, lechuga, fruta, maíz quebrado, zanahorias, tenemos venados, borregos, aves, conejos, animales de los 5 continentes; lo que puedas aportar, no hay cantidad grande ni pequeña, lo que gustes aportar va a ser bienvenido”.

Reconoció que el impacto económico fue fuerte, lo que orilló a prescindir del personal del recreativo, y a lo largo de la contingencia utilizaron ahorros y recursos de otras fuentes de empleo para solventar el mantenimiento y alimentación de los animales, no obstante, han llegado a un punto donde es difícil seguir sosteniendo este gasto por sí mismos.

“Personal del zoológico y personas allegadas a mí hemos puesto de nuestra nomina, de otros trabajos que tenemos, recortado el presupuesto de nuestros hijos para solventar ciertos gastos”.

Añadió: “Si tú me aportas de lo que te sobre, tal vez hasta lo que vayas a tirar, porque hay alimentos perecederos que tienen que sacarlos, pero que a lo mejor a mí me van a funcionar; no quiero verme negativa pero sí ha sido duro subsistir estos meses”.

Cabe destacar que hasta el momento no se ha registrado mortandad entre los animales de este zoológico a falta de alimentos.