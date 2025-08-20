Titulares

Viven pequeños de Jardín de Niños Juan Escutia memorable experiencia en Protección Civil y Bomberos de Reynosa

by respuestaenlinea00

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Reynosa recuerda con gran alegría la visita de los pequeños del Jardín de Niños Juan Escutia, quienes vivieron una jornada de aprendizaje muy especial durante su recorrido por las instalaciones, llenando con sus sonrisas y entusiasmo nuestro recinto.

Durante el recorrido, las niñas y niños se mostraron curiosos y emocionados por descubrir cada espacio, compartiendo momentos de aprendizaje y diversión que quedarán en las memorias de los exploradores. El Coordinador Javier Lam Cantú comentó “Su energía y espontaneidad nos recuerda la importancia de abrir nuestras puertas para seguir construyendo experiencias que inspiren a las nuevas generaciones”.

Los elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del Gobierno del Alcalde Carlos Peña Ortiz agradecen la confianza y la oportunidad de ser parte de este día tan significativo, convencidos de que la niñez es el motor que impulsa un futuro lleno de esperanza y les recuerda el compromiso con toda la ciudadanía, porque en ellos está la grandeza de nuestro mañana.

#ReynosaImparable
#GobiernoMunicipalDeReynosa

