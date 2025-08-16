Titulares

Viven colonos de la Américo Villarreal Guerra emotivo inicio de pavimentación

by respuestaenlinea01

Hoy la calle Vega Domínguez, de la colonia Américo Villarreal Guerra, fue un gran escenario de mucha emoción y agradecimiento para los vecinos, este viernes 15 de agosto el Presidente Municipal Carlos Peña Ortiz dio el banderazo de inicio a la pavimentación, acompañado por las familias beneficiarias.

“Que no quede nadie sin conectarse al drenaje o al agua potable así que en ese trabajo todos ustedes tienen que participar para que todo se haga como debe ser y que no haya ningún contratiempo así que viene mucho trabajo; también que se enfoquen y participen activamente en la obra para que todo quede al cien”, aseguró el Alcalde, acompañado por la señora Gabriela Beltrán Lorenzo, representante de los vecinos.

Dos cuadras de más de 2,300 metros cuadrados serán cubiertos con concreto hidráulico, previa rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje sanitario, que además contará con nuevas luminarias, cordones y banquetas, así como señalización, que mejorarán la calidad de vida de cientos de familias.

