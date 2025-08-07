Titulares

Visitan más familias y estudiantes el Museo del Ferrocarril, de Reynosa

El Gobierno Municipal del Presidente Carlos Peña Ortiz, continúa atendiendo a estudiantes y familias que diariamente siguen visitando el Museo del Ferrocarril, Historia, Arte y Maquila.

Por invitación del Alcalde, los ciudadanos están siendo alentados a conocer y disfrutar de este espacio cultural que rescata la historia y el patrimonio de Reynosa ofreciendo a los visitantes una experiencia única sobre el desarrollo y la identidad de nuestra ciudad.

El Museo del Ferrocarril, Historia, Arte y Maquila está abierto al público de 9:30 A. M. A 5:30 P. M., de martes a domingo, contando con dos exposiciones permanentes y temporales, donde presenta la exposición del Maestro reynosense Artemio Guerra.

