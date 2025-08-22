Vehículo blindado artesanal y armas son asegurados en Reynosa

.- Guardia Estatal y Sedena repelen agresión en brechas rurales; decomisan fusil AK-47 y camioneta tipo “monstruo” sin número de serie

Reynosa, Tamaulipas, 21 de agosto de 2025.

Un vehículo con blindaje artesanal, conocido como “monstruo”, y un fusil de asalto AK-47 fueron asegurados por personal de la Guardia Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras un enfrentamiento en la Brecha El Becerro, del Ejido Becerros en Reynosa.

De acuerdo con el informe oficial, los elementos realizaban un recorrido de seguridad en conjunto con el XIX Regimiento de Caballería Motorizado cuando detecton la presencia de una camioneta RAM 3500 modificada con placas de acero. Al percatarse de las autoridades, los tripulantes abrieron fuego contra las corporaciones, lo que derivó en un intercambio de disparos y una persecución por las brechas de la zona rural.

Minutos más tarde, el vehículo fue localizado abandonado entre la maleza. En su interior se encontró un fusil de asalto AK-47 con guardamanos de madera, calibre 7.62, junto a un cargador calibre 7.62×39 con 27 cartuchos útiles. La camioneta, pintada de negro y sin número de serie visible, quedó bajo resguardo oficial.

El armamento y los automotores asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), instancia que dará continuidad a las investigaciones para determinar la procedencia del armamento y los responsables de la agresión.

Este decomiso se suma a las acciones conjuntas entre fuerzas estatales y federales para contener el uso de vehículos blindados de manera ilegal en la región, empleados por grupos delictivos para enfrentar a las autoridades. Reynosa se mantiene como uno de los municipios con mayores decomisos de este tipo de unidades en el estado.

