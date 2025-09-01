Útiles escolares saturan comercios en Tamaulipas

.- Padres gastan hasta 6 mil pesos en uniformes, calzado y materiales básicos a un día del regreso a clases

AgenciaTamNoticias / Alfredo Peña

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 31 de agosto de 2025

A unas horas del arranque oficial del ciclo escolar 2025-2026, las principales zonas comerciales de Ciudad Victoria y otros municipios de Tamaulipas se vieron abarrotadas por miles de familias que buscaban adquirir útiles, uniformes y calzado para el regreso a clases.

Desde la mañana de este domingo, negocios de uniformes para nivel secundaria y bachillerato registraron largas filas que se extendían por varias cuadras. La demanda también se reflejó en la presencia de decenas de vendedores ambulantes, que aprovecharon la temporada para ofertar mochilas, libretas y productos escolares a menor precio.

Los padres de familia denunciaron que los costos de los insumos escolares son elevados. Algunos estimaron un gasto que ronda entre los 5 mil y 6 mil pesos por estudiante, lo que representa un fuerte golpe a la economía familiar. “Es un gasto que no se puede evitar, pero sí pesa demasiado en la quincena”, expresó una madre mientras esperaba para comprar uniformes.

La coincidencia del fin de semana con la quincena contribuyó al aumento de compradores en las calles y centros comerciales. Muchos hogares decidieron dejar sus compras para este fin de semana, lo que generó aglomeraciones en plazas, zapaterías y papelerías.

Comerciantes locales prevén que las ventas seguirán incrementándose a lo largo de este domingo, considerado como el último día de compras antes del inicio del ciclo escolar, que arranca oficialmente este lunes. “Hoy será el día más fuerte, porque todos quieren llegar preparados a la escuela”, señalaron empleados de papelerías en el centro de Ciudad Victoria.

Las autoridades locales recomendaron a los padres anticipar sus compras en futuras temporadas para evitar largas filas y saturación, sin embargo, la mayoría de las familias sigue optando por adquirir útiles y uniformes a última hora, motivados por la disponibilidad del ingreso económico.

📷 Alfredo Peña

#AlfredoPeña #MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #RegresoAClases #Tamaulipas #CiudadVictoria