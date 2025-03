Une collection de 20 voitures et youngtimers proposées à la vente aux enchères publiques sur Benzin

Fanatiques de GTI, l’heure risque d’être sportive : Benzin est fier de proposer à la vente la collection Provençale. Une collection homogène, à la fois intéressante et passionnée, que Sammy, le patron, a effectivement choisi de confier à Benzin. Parmi la vingtaine d’automobiles proposées, il y en aura certainement pour tous les goûts et tous les budgets : de l’agréable Fiat Uno Turbo I.E. à l’exceptionnelle Renault Clio V6, la série de voitures ne pourrait pas être plus large, mais constamment flashy.

Une collection atypique

Au fil des années, cet amoureux des véhicules a en effet acquis et parfois revendu un nombre remarquable de voitures. Il n’y a qu’un seul slogan dans sa collection : il faut qu’elle s’agrandisse. Sammy nous informe qu’il prend autant de plaisir à conduire sa Clio V6 sur les petites routes des calanques qu’à partager un dimanche lumineux avec ses enfants dans une Golf GLI.

Benzin : la sélection évidente

A l’heure où, faute de place, Benzin s’est naturellement imposé comme le service idéal pour Sammy pour vendre une partie de sa collection.Suivez ce lien biddingsport.net Sur notre site Internet Grâce à une logistique structurée via un mode de vente entièrement numérique, Benzin permet à Sammy de proposer ses automobiles sans les contraintes logistiques lourdes liées au déplacement des camions vers la salle des ventes publiques. De plus, vendre sur Benzin permet à Sammy d’utiliser sa collection auprès d’une communauté de plus de 90 000 fanatiques prêts à démarrer depuis leur canapé.

Une vente sur mesure

Pour préparer la vente dans les meilleures conditions possibles et offrir aux vendeurs et aux acheteurs une expérience de premier ordre, Benzin a développé une formule spéciale qui répond aux défis de la vente de collections de voitures et de camions.

Une fois la liste des automobiles établie avec notre groupe de vente engagé, Benzin a envoyé une équipe de photographes professionnels spécialisés dans la zone d’entreposage pour créer un rapport détaillé sur chaque véhicule. Nos experts ont ensuite créé une description précise de chaque voiture, préalablement validée par Sammy sur la base des fichiers photos, afin d’offrir aux acheteurs l’expérience d’investissement la plus simple et la plus complète.

Dates de vente

Les tout premiers camions seront tous visibles sur le site à partir du mercredi 17 août et les ventes s’ouvriront ensemble sur plusieurs semaines. Suivez les bons plans qui vous intéressent en cliquant sur le switch « Se conformer à ». pour recevoir les jours d’ouverture et de fermeture par email.

Si vous aussi souhaitez proposer votre collection sur une plateforme faite pour et par les amoureux, notre équipe vous accompagnera dans le processus de vente.