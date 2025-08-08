Último día de registro para la campaña gratuita “¡Oigamos Juntos!” del DIF-Reynosa

*.-Es para niños, niñas y adolescentes con pérdida auditiva.*

Este viernes 08 de agosto es el último día para el registro de la campaña gratuita “¡Oigamos Juntos!”, dirigida a niñas, niños y adolescentes con pérdida auditiva leve, moderada o severa, impulsado por el Gobierno de Reynosa que encabeza el Alcalde, Carlos Peña Ortiz, a través del Sistema DIF Municipal que preside Carlos Luis Peña Garza.

Los requisitos para registrarse son copia de INE del tutor, CURP del tutor y del menor, acta de nacimiento del menor, comprobante de domicilio y audiometría, así como acudir al área de Salud del DIF Central, ubicada en Bulevar Hidalgo número 1900, colonia Hidalgo, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Esta campaña se desarrolla en coordinación con el Club Rotary y la Fundación Starkey, por lo que DIF-Reynosa, invita a las familias a registrar a sus hijos, a fin de que puedan acceder a este beneficio que transforma vidas.