Titulares

Rehabilita Gobierno de Reynosa calles en Lomas…

Trabajó COMAPA en limpieza de pozos de…

Último día de registro para la campaña…

Apoya el Gobierno de Reynosa la Copa…

Entrega de semillas y apoyos fortalece campo…

Fernandito, niño de 5 años, fue asesinado…

Recomienda COMAPA tips para cuidar el agua…

Visitan más familias y estudiantes el Museo…

Inicia DIF-Reynosa registro de Campaña auditiva gratuita…

Inicia DIF-Reynosa registro de Campaña auditiva gratuita…

ReynosaTitulares

Último día de registro para la campaña gratuita “¡Oigamos Juntos!” del DIF-Reynosa

by respuestaenlinea00

*.-Es para niños, niñas y adolescentes con pérdida auditiva.*

Este viernes 08 de agosto es el último día para el registro de la campaña gratuita “¡Oigamos Juntos!”, dirigida a niñas, niños y adolescentes con pérdida auditiva leve, moderada o severa, impulsado por el Gobierno de Reynosa que encabeza el Alcalde, Carlos Peña Ortiz, a través del Sistema DIF Municipal que preside Carlos Luis Peña Garza.

Los requisitos para registrarse son copia de INE del tutor, CURP del tutor y del menor, acta de nacimiento del menor, comprobante de domicilio y audiometría, así como acudir al área de Salud del DIF Central, ubicada en Bulevar Hidalgo número 1900, colonia Hidalgo, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Esta campaña se desarrolla en coordinación con el Club Rotary y la Fundación Starkey, por lo que DIF-Reynosa, invita a las familias a registrar a sus hijos, a fin de que puedan acceder a este beneficio que transforma vidas.

Related posts

RECONOCIMIENTO NACIONAL A LOS AVANCES EN SEGURIDAD EN TAMAULIPAS

respuestaenlinea

DESFILE NAVIDEÑO

respuestaenlinea

Gimnasta tamaulipeca busca ganar boleto a París 2024

respuestaenlinea