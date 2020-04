Tres Ebrios Detenidos.

Tres personas del sexo masculino fueron detenidos esta noche alrededor de las 21:40 de la noche, cuando se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en la vía publica, a bordo de una camioneta presumiblemente de inicio según las autoridades se decían ser empleados municipales, lo cual resulto falso, solo uno de ellos, en su momento fue trabajador del municipio, pero actual mente ya no está en funciones.

Los hechos de dieron cuando personal de la policía estatal realizaba recorrido de vigilancia y seguridad para mantener el orden, al circular por la Colonia Jacinto López lll, con calle rio purificación y libramiento Monterey se percataron que varios individuos se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes a bordo de una unidad motriz.

De inmediato se procedió el llamado de atención y debido al estado de embriaguez se optó por su detención por ser este un delito al bando de policía y buen gobierno, se procedió a si detención t traslado a los pesaron de la policía preventiva, donde se decidirá que procede.

Los detenidos responden a los nombres de:

-C. Carlos Antonio Salazar Ponía de 35 años de edad, el cual se dedica ventas y construcción,

C. Samuel cruz García 34 años de edad, de oficio Mecánico,

C. Aníbal flores García 38 años de edad. el cual trabajaba en el Ayuntamiento de Reynosa, en el departamento de comunicación social, y el cual causo baja hace poco más de un mes.

Fueron trasladados a barandilla municipal quedando a disposición del juez calificador en turno en espera de su dictamen correspondiente, como no es delito grave, puede ser conmutable a fianza y salir en las próximas horas.