Trabajó COMAPA en limpieza de pozos de visita en diferentes sectores de la ciudad

Por instrucciones del Alcalde, Carlos Peña Ortiz, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa llevó a cabo trabajos de sondeo y limpieza de pozos de visita en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mantener en buen estado la red de drenaje sanitario.

Las maniobras fueron ejecutadas por el personal del organismo en las siguientes ubicaciones: calle Miahuatlán, entre Tlalpan y Jonacatlán, en la colonia Marte R. Gómez; calle Riberas del Sur, en la colonia Riberas del Bosque; calle Roble, esquina con Logan, en Balcones de Alcalá; calle Amor, en Integración Familiar; así como en calle 20 de Noviembre con Agustín Melgar y Francisco Márquez, en la colonia Lucio Blanco.

Este tipo de acciones son fundamentales para prevenir taponamientos que puedan generar brotes de aguas negras en la vía pública, además de contribuir a un ambiente más saludable para las familias de Reynosa.

La COMAPA de Reynosa exhorta a la ciudadanía a evitar arrojar basura, grasas o residuos sólidos al sistema de alcantarillado, ya que estos provocan obstrucciones que afectan directamente la operación del servicio sanitario. Asimismo, se recuerda a la población que los reportes de fugas o problemas en el sistema pueden hacerse a través de las líneas telefónicas del CIAC 899 909 2247, extensiones 2264, 2288, 2212, 2294 y 2293, o vía WhatsApp al 899 309 5252.