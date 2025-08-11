Trabaja Gobierno de Reynosa en saneamiento de Villa Esmeralda

El Gobierno Municipal que preside Carlos Peña Ortiz efectúa limpieza general en el fraccionamiento Villas de Esmeralda, donde a detalle las cuadrillas cortan maleza recolectan basura acumulada en las calles.

Para que la limpieza perdure, el R. Ayuntamiento de Reynosa exhorta a los habitantes a no arrojar basura en la vía pública y mantener limpio el frente de su casa o comercio.

Este día se dan también algunas de las actividades con que finalizará el saneamiento de la colonia Lomas Real de Jarachina Sur, donde los trabajadores realizan el raspado y barrido de cordones y banqueta así como el levantamiento de Maleza.

