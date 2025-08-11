Titulares

Protege Gobierno de Reynosa el panteón Lampacitos…

Recibirán vecinos de la Revolución Verde magna…

Abasto de agua en Reynosa está garantizado

Rehabilitación DIF Matamoros transforma Casa Hogar del…

Puerto Norte impulsa empleo y desarrollo en…

Ataque armado deja herido a funcionario en…

Familia salva la vida en accidente sobre…

Pee Wee recupera su libertad tras arresto…

Trabaja Gobierno de Reynosa en saneamiento de…

Reparó COMAPA fuga de agua potable en…

ReynosaTitulares

Trabaja Gobierno de Reynosa en saneamiento de Villa Esmeralda

by respuestaenlinea01

 

El Gobierno Municipal que preside Carlos Peña Ortiz efectúa limpieza general en el fraccionamiento Villas de Esmeralda, donde a detalle las cuadrillas cortan maleza recolectan basura acumulada en las calles.

Para que la limpieza perdure, el R. Ayuntamiento de Reynosa exhorta a los habitantes a no arrojar basura en la vía pública y mantener limpio el frente de su casa o comercio.

Este día se dan también algunas de las actividades con que finalizará el saneamiento de la colonia Lomas Real de Jarachina Sur, donde los trabajadores realizan el raspado y barrido de cordones y banqueta así como el levantamiento de Maleza.

#ReynosaImparable
#GobiernoMunicipalDeReynosa

Related posts

procurar la reparación del daño a las personas víctimas de delito

respuestaenlinea

Damas del Activo Integral Burgos continúan apoyando a estudiantes de zonas rurales de Reynosa.

respuestaenlinea

Dio el Alcalde Carlos Peña Ortiz inicio al programa Atrapa la Grasa

respuestaenlinea