Trabaja COMAPA en reemplazo de tubería de agua potable en colonia Jarachina Norte

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa informa que continúa llevando a cabo el reemplazo de más de 20 metros de tubería que concluyó su tiempo de vida útil por nuevos ductos de mayor resistencia.

Estas maniobras se realizan sobre la calle Rosario, esquina con bulevar Hidalgo, en la colonia Jarachina Norte, con el objetivo de garantizar un servicio de agua potable más eficiente para las familias de este sector.

La renovación de la red hidráulica forma parte de las acciones permanentes del organismo para mejorar la distribución y disminuir riesgos de fugas o fallas en el suministro. Con estas obras, se busca reforzar el servicio en beneficio de los usuarios, atendiendo necesidades prioritarias en la infraestructura.