TODOS USTEDES CONTRIBUYEN A ALIVIAR LAS ENFERMEDADES Y EL ALMA DE LOS PACIENTES”; OFRECE ALCALDE FESTEJO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA

“Ustedes son parte del medicamento, porque al ganarse la confianza de los pacientes contribuyen a aliviar su enfermedad y su alma”, dijo este viernes el presidente municipal, Biol. Ramiro Cortez Barrera, en la celebración del Día Internacional de la Enfermería.

Acompañado de la presidenta del Sistema DIF, Dra. Andrea Cortez de Cavazos, del regidor comisionado como director de Salud, Dr. Erick Tadeo Peña Barrera, de la síndica Lorena Garza Landín, de la regidora Delia Barrera y Barrera, y del director de la clínica del ISSSTE, Dr. Julio Cab Barrera, al alcalde entregó reconocimientos a la trayectoria por 30 Años de Servicio a las enfermeras Gloria Hernández del Aguila, del ISSSTE; y María del Pilar Rocha, del Hospital Integral.

En su mensaje, el presidente municipal dijo que las enfermeras y enfermeros fueron una pieza clave en la pandemia del Covid-19, “porque si alguien recibió los embates y estuvo expuesto a los contagios, fueron todos ellos”.

En esta gran celebración también estuvieron presentes la jefas de Enfermería de la Jurisdicción Sanitaria No. IX, Ana Karen Treviño García; y del Hospital General del IMSS, Leonarda Ponce Pérez; así como la sub-jefa del Hospital Integral, Guadalupe Ruiz González.

“Hoy reconocemos el mérito a quien lo tiene; para los pueblos la salud es primordial, ya que si no hay salud no hay avance, no hay crecimiento y no tendríamos la oportunidad para generar una mejor calidad de vida”, expresó el alcalde.