Tienen colonos de Reynosa un Alcalde cercano con soluciones a sus necesidades

by respuestaenlinea00

– Lo recibieron más de 400 personas en la Audiencia Pública de Paseo De las Flores.

La Audiencia Pública en la colonia Paseo de las Flores fue un encuentro de más de 400 personas con el Alcalde Carlos Peña Ortiz, donde el apoyo de su Gobierno brindó momentos llenos de emoción al dar cumplimiento a su compromiso con las familias vulnerables y con la vida animal, que en Reynosa tiene un impulso oficial muy importante.

Acompañado por Olegario Muñiz Cura, Responsable de la Oficina Estatal de la DGETI en Tamaulipas, por funcionarios municipales y, lo más importante, por los ciudadanos de Paseo de las Flores, el Alcalde aseguró: “nos complace mucho que nos acompañen. Tenemos bastantes beneficios para ustedes y sus familias, como sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, aparatos auditivos, lentes, cirugías de catarata, de carnosidad. Aquí tenemos también ayuda jurídica, psicológica, becas para niños con cáncer, becas para niños con discapacidad, becas para hijos y hermanos de personas en el penal”.

En la jornada de servicios gratuitos donde se proporcionaron consultas médicas, medicina, trámites legales, entre muchos otros, que fueron atestiguados también por la Directora del CETIS 71, Martha Reyna Martínez, Síndicos, Regidores y funcionarios municipales este miércoles 13 de agosto.

