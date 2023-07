Tamaulipas y FINABIEN acercan servicios financieros a la población

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para acercar los servicios financieros básicos a las y los tamaulipecos que menos acceso tienen, el gobernador Américo Villarreal Anaya y la directora general de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores firmaron un convenio marco de colaboración, mediante el cual se impulsarán tres esquemas básicos: fomentar el ahorro, acercar apoyos crediticios y el punto primordial, al ser Estado fronterizo, la recepción de remesas.

En un evento realizado este viernes en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, el gobernador Villarreal Anaya reiteró que la firma de este convenio es muestra de que el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal trabajan en el mismo sentido de aplicar las políticas públicas en la búsqueda del bienestar social, destacando que es un convenio muy valioso por la alta repercusión social que tiene.

“Busca otorgar servicios financieros a una población que no está acostumbrada y no tiene la oportunidad de un acceso a estos servicios financieros, a los traslados económicos a través de tarjetas, instrumentos de ahorro, de financiera, traslado de bienes, traslado de remesas, a los cuales no tenían acceso y ahora vemos que con tasas preferenciales en ahorro, se pueden brindar estas oportunidades a nuestra gente, al pueblo que normalmente no tenía acceso a este tipo de instrumentos”, refirió el mandatario estatal.

Villarreal Anaya afirmó que están empeñados en bajar estas políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que repercutan más en la población, las cuales han sido acertadas, ya que en menos de cinco años se han notado grandes impactos en la población, en cuanto a capacidad económica, en la liquidez de la ciudadanía con menos recursos.

“Nos da gusto que firmemos un convenio más de colaboración entre el Estado de Tamaulipas y la Federación, cuyo fin es traducir el bienestar y el desarrollo social de los y las tamaulipecas”, expresó.

RECIBIÓ TAMAULIPAS MIL 138 MDD DE REMESAS EN 2022

En su intervención, la directora general de Financiera para el Bienestar (antes Telecomm), Rocío Mejía Flores, afirmó que tienen como prioridad que sea a través de esta institución, la recepción de remesas y, en el caso de Tamaulipas, hay 42 sucursales en 26 municipios que ofrecen una serie de servicios ya conocidos por la población.

“El primer encargo que nos dio el presidente es que sea a través de nuestra institución, la recepción de las remesas; el año pasado 58 mil 800 millones de dólares recibió el país y de estos, mil 138 millones de dólares se recibieron por Tamaulipas”, expresó al presentar su “producto estrella”, que es la tarjeta Financiera para el Bienestar y así facilitar el envío de las remesas de una forma segura y económica, ya que solo deben pagar 3.99 dólares.

Mejía Flores dijo que también se impulsará en Tamaulipas el programa de las Tandas para el Bienestar, ofreciendo créditos a micro y pequeños negocios y, a partir de la siguiente semana, se colocarán 3 mil 390 apoyos, con la participación de las y los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar, que representan 41 millones de pesos, a favor de la economía local.

Por último, señaló que el otro producto disponible es el ahorro popular, que será a través de Cetes, en el cual la población podrá ahorrar desde cien pesos, señalando que el ahorro más seguro es con bonos gubernamentales y con la mejor tasa del mercado, que es del 12 %, enfatizando que, de esta manera, cumplen con el encargo presidencial de acercar servicios financieros para servir al pueblo tamaulipeco.

Durante el evento, se contó con la presencia del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; la directora general de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Natalia Jasso Vega; el delegado de los Programas para el Bienestar, Luis Lauro Reyes Rodríguez; la gerente en Tamaulipas de Financiera para el Bienestar, Vanessa Berenice Lara Solís; la subdirectora de Remesas y Envíos, Anita Félix Anaya Ortíz y el gerente estatal en Tamaulipas del Servicio Postal Mexicano, Juan Agustín Báez López.