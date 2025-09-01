Sondeó COMAPA drenaje sanitario en fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias

Por instrucciones del Alcalde, Carlos Peña Ortiz, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa llevó a cabo trabajos de sondeo en la red de drenaje sanitario sobre la avenida Bugambilias, con Privada 3 y Privada 4, en el fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, con el propósito de mantener en óptimas condiciones la infraestructura sanitaria y prevenir futuras obstrucciones.

Estas maniobras forman parte de las acciones permanentes del organismo para mejorar el funcionamiento del sistema de alcantarillado, garantizando un mejor servicio a las familias del sector y evitando afectaciones derivadas de taponamientos en las líneas generales.

La COMAPA de Reynosa recuerda a los usuarios que el buen funcionamiento del drenaje depende de todos, por lo que se hace un exhorto a no arrojar basura, grasas ni desechos a las alcantarillas, ya que estas prácticas ocasionan bloqueos en las tuberías y repercuten directamente en la calidad del servicio.