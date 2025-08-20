Titulares

Sondeó COMAPA drenaje sanitario en el fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sur

Por instrucciones del Alcalde, Carlos Peña Ortiz, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa llevó a cabo el sondeo en la línea general de drenaje sanitario y limpieza de pozos sobre la avenida Loma Dorada, entre calle Nuevo Laredo, en el fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sur.

Estos trabajos son parte de las acciones permanentes que ejecuta el organismo para garantizar el buen funcionamiento de las redes sanitarias, evitando riesgos de brotes de aguas residuales y atendiendo oportunamente las problemáticas reportadas por los ciudadanos.

La COMAPA de Reynosa hace un exhorto a la población para no arrojar basura, grasas ni desechos sólidos al drenaje sanitario ni a las calles, ya que estas acciones provocan obstrucciones en la red y generan afectaciones al servicio. Con la participación de todos, se puede lograr una ciudad más limpia y con mejores servicios.

