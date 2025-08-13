Sondeó COMAPA drenaje sanitario en distintos sectores de la ciudad

Por instrucciones del Alcalde, Carlos Peña Ortiz, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa llevó a cabo trabajos de sondeo en líneas generales de drenaje sanitario, con el objetivo de mejorar el flujo y funcionamiento del sistema en diversos sectores de la ciudad.

Las maniobras se desarrollaron sobre avenida Miguel Ángel y Zapata, en la colonia Independencia; sobre avenida Jarachina, esquina con Guadalupe y San Jacinto, en la colonia Jarachina Norte; así como sobre calle Camino Real, esquina con Finlandia, en la colonia Campestre.

La COMAPA de Reynosa exhorta a la ciudadanía a contribuir al buen estado de la infraestructura sanitaria evitando arrojar basura, grasas y cualquier tipo de desecho a las alcantarillas, ya que estas acciones ayudan a prevenir obstrucciones y mejorar el funcionamiento del sistema para beneficio de todos.