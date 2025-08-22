Sentencian a 131 años de prisión a implicado en homicidio de Karen Alejandra

.- Tras 13 años del crimen en San Fernando, la justicia alcanza a uno de los responsables; la madre, Miriam Rodríguez, fue asesinada en 2017 pese a su lucha por los desaparecidos

Reynosa, Tamaulipas, 20 de agosto de 2025

A 13 años del secuestro y homicidio de Karen Alejandra Salinas Rodríguez en San Fernando, un juez dictó sentencia de 131 años de prisión contra Enrique Yoel Rubio Flores, uno de los responsables del crimen que marcó la historia reciente de Tamaulipas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que el Ministerio Público acreditó la participación de Rubio Flores en los delitos de secuestro, homicidio y asociación delictuosa, por lo que un Juez Mixto de Primera Instancia lo condenó a pasar más de un siglo en prisión.

Karen Alejandra fue secuestrada el 22 de enero de 2014 por integrantes del crimen organizado. Pese a que su familia pagó el rescate exigido, la menor no fue liberada. Su madre, Miriam Rodríguez Martínez, emprendió por cuenta propia una investigación que permitió ubicar a varios implicados.

En 2014, Rodríguez logró dar con los primeros responsables: Uriel Ulises Elizondo Soto y Cristian Josué Zapata González, quienes fueron detenidos por la Policía Federal en Ciudad Victoria. Posteriormente, en 2016 y 2017, contribuyó a la captura de otros involucrados, como Elvia Betancourt Castillo y Alejandra “N”.

Aunque encontró los restos de su hija en una fosa clandestina, Miriam Rodríguez no detuvo su labor y se convirtió en referente nacional en la búsqueda de desaparecidos a través del colectivo “Desaparecidos de San Fernando”.

La tragedia se agravó en 2017, cuando Miriam fue asesinada frente a su casa el Día de las Madres, a pesar de haber solicitado protección. Entre los riesgos que denunció estaba la fuga de 28 reos del penal de Victoria, entre ellos Enrique Yoel Rubio Flores, hoy sentenciado.

De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio de Miriam fue ejecutado por cuatro hombres, dos de ellos también fugados de prisión. Su muerte evidenció la vulnerabilidad de las familias buscadoras en Tamaulipas y dejó un legado de lucha que aún persiste.

Con esta sentencia, la justicia da un paso tardío pero firme en un caso que expuso la violencia del crimen organizado y la valentía de una madre que, aun con todo en contra, decidió no rendirse.

