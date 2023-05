Secretaría del Trabajo impulsa la movilidad laboral de diecisiete trabajadores tampiqueños más que se van a Canadá

Tampico, Tamaulipas.- La Secretaría del Trabajo continúa impulsando la movilidad laboral de más personas trabajadoras de Tamaulipas y su titular Olga Sosa Ruíz junto con el equipo del Servicio Nacional de Empleo, entregó documentación a trabajadores que laborarán en la industria de pescados y mariscos de Canadá bajo condiciones dignas y legales.

La funcionaria estatal, dijo que el gobierno de Américo Villarreal Anaya, transmite buenos deseos para que las personas trabajadoras tengan una estancia laboral segura que permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias, para ver el futuro con mayor esperanza.

La secretaria Sosa Ruíz señaló que Tamaulipas cuenta con mano de obra calificada que favorece la colocación de empleo en el extranjero; hizo mención que existen más de 540 personas que han sido beneficiadas en el gobierno de Américo Villarreal Anaya con oportunidades para trabajar en el extranjero.

Al entregar los documentos, señaló a los trabajadores “estén conscientes que estos documentos, son fruto de su modo honesto y auténtico de ganarse la vida” y agradeció al equipo del Servicio Nacional del Empleo de Tamaulipas por el acompañamiento para armar los expedientes y organizar la documentación en regla y legal para una estancia laboral segura.

La Secretaría del Trabajo a través del Servicio Nacional del Empleo hizo entrega de la documentación correspondiente a 17 personas residentes de Tampico, que se dedican a la actividad pesquera y cuentan con la experiencia necesaria para laboral en Canadá, con un salario competitivo y con el respaldo del gobierno de Tamaulipas.

Olga Patricia Sosa Ruíz dijo que estas 17 personas que obtuvieron una oportunidad de trabajo en Canadá percibirán un salario de 15 a 16 dólares por hora, mientras que la hora extra trabajada será pagada de 20.55 a 20.63, en empresas pesqueras de New Foundland and Labrador y New Brunswick.

En el evento de entrega de la documentación a las personas reclutadas que van a trabajar en Canadá, la secretaria Olga Sosa reconoció que esta es una decisión que se toma en familia, pues el contrato de duración es de 6 a 8 meses por lo que se necesita del acuerdo familiar para tener una estancia que beneficie a todos.

Las personas reclutadas recibieron sus documentos por parte de las autoridades presentes como son el subsecretario de Empleo y Previsión Social, Abelardo Flores Mendoza; la directora del Servicio Nacional del Empleo de Tamaulipas, Beatriz del Toro Cazares; la coordinadora de la oficina regional en Tampico, Haydée Moreno Llanos, así como la coordinadora en Altamira, Yolanda Gómez.