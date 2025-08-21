Se reunieron familias de la colonia Hidalgo con el Alcalde de Reynosa

-Todos los servicios del Municipio fueron proporcionados de forma gratuita.

El Presidente Carlos Peña Ortiz se reunió con habitantes de la colonia Miguel Hidalgo, a donde en nombre de R. Ayuntamiento de Reynosa llevó los servicios municipales, así como del DIF, de la COMAPA y dependencias como Obras Públicas y Servicios Públicos, para dar atención a las familias de esta y colonias cercanas.

“Agradezco a todos los vecinos y también a los que hicieron posible esta Audiencia Pública, que son todos los funcionarios que están aquí de las diferentes dependencias de Bienestar Social, del DIF, COMAPA, Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, y muchas otras que nos han estado apoyando”, dijo el Alcalde, acompañado por integrantes del Cabildo.

Reconoció el Presidente Municipal la presencia de la representante de los colonos, señora Patricia Bautista, y destacó que en la Audiencia podrían encontrar:

– Becas para niños con cáncer.

– Becas para niños con discapacidad.

– Becas para hijos y hermanos de personas en el penal.

– Programas de sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, aparatos auditivos, lentes, cirugías de catarata, entre otros servicios.

#ReynosaImparable

#GobiernoMunicipalDeReynosa