Se realizó con éxito el Reynosa Fit 3.0

Con gran participación ciudadana se llevó a cabo el Reynosa Fit 3.0, evento impulsado con el respaldo del Alcalde Carlos Peña Ortiz, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Polideportivo, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la promoción de la salud y el deporte.

El Instituto Municipal del Deporte organizó un programa integral de activación física que incluyó el trote de 3 kilómetros, además de dinámicas clases de Power Cardio y Core Strong, actividades diseñadas para fortalecer la condición física de los participantes.

Asimismo, se ofreció una conferencia nutricional, orientada a fomentar hábitos de alimentación saludable que complementan la práctica deportiva.

