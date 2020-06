se niegan a cerrar los vendedores ambulantes El representante de los puestos fijos y semifijos del centro de la ciudad advirtió que no se retirarán a pesar del plan emergente

Los vendedores ambulantes están retando a las autoridades sanitarias, porque advierten que no se van a retirar y no cerrarán sus puestos del primer cuadro de la ciudad, “nosotros no tenemos la culpa de los contagios, es la irresponsabilidad de la gente”, dijo Paulino Cortez.

El representante de vendedores ambulantes de puestos fijos y semifijos en la ciudad desde que inició la pandemia del Covid-19, advirtió “Nosotros quedamos en que no vamos a cerrar ya”.

“En pocas palabra nosotros no tenemos la culpa de que la gente salga a la calle sin protección, sin nada, es culpa de la ciudadanía no de nosotros, porque estamos trabajando con medidas de sanidad y protocolos de COEPRIS y Salud”.