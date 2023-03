SE AGIGANTA RIGO RAMOS Mantiene firme su paso a la candidatura de Movimiento Ciudadano por Reynosa

Reynosa, Tam.- El delegado en Tamaulipas de Municipios en Movimiento, Rigo Ramos Ordóñez, sigue dando pasos agigantados en la búsqueda de la candidatura a la Presidencia Municipal de Reynosa, al consolidarse como el máximo referente del parido naranja.

Ya no hay duda para la dirigencia nacional que el exitoso empresario y combativo ex diputado es el mejor prospecto a la candidatura a la alcaldía de la ciudad más importante de la entidad, en base al trabajo intenso y la presencia notable y permanente que tiene por cada uno de los rincones de la ciudad fronteriza.

Rigo Ramos, es desde ya una garantía de triunfo para el partido del águila real, un hombre de retos y desafíos que es precisamente lo que los reynosenses quieren para cambiar el rumbo de la historia del municipio.

El personaje sencillo y humanitario, estuvo recientemente en Monterrey, Nuevo León donde invitado por la Comisión Nacional Operativa de Movimiento Ciudadano, sostuvo un trascendental encuentro con el líder nacional Dante Delgado Rannauro, con quien departió alegremente enterándose de las nuevas estrategias con las que el partido naranja afrontara su crucial compromiso político durante las elecciones presidenciales del 2024, en las que también elegirán senadores, diputados federales, diputados locales, y cabildos, es decir síndicos y regidores

Mientras llega el momento de la definición Rigo Ramos no cesa en sus incursiones a todas las colonias de la ciudad, particularmente las consideradas vulnerables a donde acude a responder de frente a las múltiples peticiones de apoyo alimenticio, sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, dotaciones de gas butano, gel antibacterial, artículos deportivos y productos de limpieza que se entregan directamente a particulares y escuelas.

Desde la llegada del reynosense a la dirigencia de Municipios en Movimiento, también ha multiplicado su presencia en diversas ciudades de la entidad, propiamente en sectores de alta marginación como los ubicados en Rio Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Nuevo Laredo y en varias poblaciones de la región ribereña.