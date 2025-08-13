Salvan a abuelito de un ataque de cocodrilo

.- Adulto mayor con reporte de desaparecido fue rescatado en Tampico, evitando que un cocodrilo lo alcanzara en aguas del Canal de la Cortadura.

Tampico, Tamaulipas, 12 de agosto de 2025

Un adulto mayor con reporte de desaparecido en Ciudad Valles, San Luis Potosí, fue localizado en Tampico luego de ingresar al Canal de la Cortadura, donde estuvo a punto de ser atacado por un cocodrilo.

El rescate ocurrió la mañana de este martes, en la zona turística del paseo, cuando visitantes advirtieron la presencia del hombre dentro del agua y a un cocodrilo acercándose lentamente hacia él. De inmediato, varios ciudadanos intervinieron para ponerlo a salvo, evitando así una tragedia.

La escena fue grabada y difundida en redes sociales, lo que permitió que familiares del hombre lo reconocieran y confirmaran que se trataba de la misma persona que había sido reportada como desaparecida días antes en Ciudad Valles. Tras recibir la noticia, viajaron a Tampico para reunirse con él.

Autoridades locales recordaron la importancia de evitar el ingreso a cuerpos de agua donde habitan cocodrilos, especialmente en áreas urbanas como el Canal de la Cortadura, donde se han registrado múltiples avistamientos y encuentros con esta especie.

