Robo a pensionado y negligencia en Fiscalía de Tamaulipas

.- Adulto mayor denuncia robo de su dinero y omisiones de la Fiscalía General de Justicia en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Ciudad Madero, Tamaulipas, 16 de agosto de 2025

Un adulto mayor pensionado, identificado como Don José Luis N, vive una amarga experiencia al haber sido víctima de un presunto robo en su propio domicilio y enfrentar, además, una serie de omisiones dentro de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas que han complicado su caso.

De acuerdo con la denuncia, Don José Luis había logrado ahorrar cerca de 350 mil pesos, mismos que guardaba en su hogar. Sin embargo, descubrió que su trabajadora doméstica, identificada como Pascuala N, sustraía el dinero de manera paulatina.

Al notar faltantes en su patrimonio, él y sus hijas instalaron una cámara oculta en la habitación donde se encontraba el efectivo, logrando captar a la empleada tomando el recipiente en el que guardaba el dinero. En las imágenes se observa a la mujer percatarse de que estaba siendo grabada, intentando posteriormente arrancar la cámara sin éxito.

La acusada terminó confesando el hurto y devolviendo únicamente 49 mil pesos. Tras ello, los afectados solicitaron apoyo a la Guardia Estatal, cuyos elementos acudieron al domicilio en la colonia Unidad Nacional, verificaron los videos y aseguraron el dinero recuperado, presentando a la mujer ante el Ministerio Público.

Sin embargo, el caso se complicó debido a que la fiscal en turno, identificada como Denisse Abigail González Torres, presuntamente se negó a recibir la denuncia alegando “cansancio y exceso de trabajo”, lo que derivó en la liberación de la acusada sin que fuera presentada ante un juez de control.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que se investiga esta situación para determinar la veracidad del señalamiento, reiterando su compromiso con la atención a las víctimas de delitos.

Días después, cuando Don José Luis solicitó formalmente la devolución del resto de su dinero, se encontró con la sorpresa de que la trabajadora doméstica también reclamó el efectivo asegurado, argumentando que le pertenecía. Ante ello, el Ministerio Público solicitó a la acusada acreditar la propiedad del dinero, lo que provocó un nuevo reclamo del adulto mayor, quien exige la devolución íntegra de sus ahorros.

El caso ha generado indignación en la comunidad, pues se percibe como un doble agravio: el robo de un patrimonio construido a lo largo de los años y la falta de respuesta efectiva por parte de la autoridad.

