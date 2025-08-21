Reynosa triunfa en nacional de Taekwondo con 12 preseas

.- El Gobierno Municipal impulsa a jóvenes talentos en el deporte, respaldando su preparación en el Centro de Alto Rendimiento.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 20 de agosto de 2025.

El nombre de Reynosa resonó en el Torneo Nacional de Taekwondo celebrado en Ciudad Juárez, Chihuahua, gracias a la destacada participación de la Liga Municipal que consiguió 12 medallas para la ciudad. El triunfo es reflejo del esfuerzo conjunto de atletas, entrenadores y el apoyo brindado por el Gobierno Municipal.

El Alcalde Carlos Peña Ortiz felicitó públicamente a los taekwondoínes, reconociendo la disciplina y constancia que les permitió destacar frente a competidores de todo el país. Cada medalla obtenida representa no solo un éxito deportivo, sino también un orgullo para la comunidad reynosense.

La preparación de los atletas contó con el respaldo del Instituto Municipal del Deporte, que puso a su disposición las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Este espacio fue clave para que los jóvenes tuvieran un entrenamiento especializado y de alto nivel antes de la justa nacional.

Los resultados obtenidos fortalecen el compromiso del Gobierno Municipal con el deporte, incentivando a que más jóvenes encuentren en la práctica deportiva una oportunidad de desarrollo personal y profesional. La administración local ha reiterado su disposición para seguir impulsando a ligas y asociaciones deportivas, consolidando a Reynosa como semillero de talento y ejemplo de superación.

Con esta destacada actuación, los atletas de taekwondo demuestran que Reynosa cuenta con el potencial necesario para seguir conquistando escenarios nacionales y llevar con orgullo el nombre de la ciudad a cada competencia.

