Reynosa refuerza alumbrado en vialidades y espacios deportivos

Pintan arbotantes en la carretera Ribereña y reparan lámparas en el Polideportivo para mejorar seguridad y servicios públicos.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 12 de agosto de 2025.

El Ayuntamiento de Reynosa continúa reforzando la infraestructura urbana con acciones de mantenimiento enfocadas en el alumbrado público. Este martes, cuadrillas municipales trabajaron en la pintura de arbotantes ubicados sobre la carretera Ribereña, frente a la colonia Vicente Guerrero, con el fin de mejorar la imagen urbana y proteger las estructuras contra la corrosión.

Simultáneamente, personal de la Dirección de Alumbrado Público atendió reportes de lámparas apagadas en el Polideportivo, donde se realizan diversas actividades deportivas. Gracias a estas reparaciones, el espacio queda nuevamente iluminado para garantizar un entorno seguro y funcional para deportistas y visitantes.

La administración del presidente Carlos Peña Ortiz ha destacado que mantener en buen estado la red de alumbrado es fundamental para la seguridad vial, la prevención de delitos y el disfrute pleno de los espacios públicos. Con estas acciones, el municipio refrenda su compromiso de ofrecer servicios de calidad y responder de forma rápida a las necesidades de la población.

Estos trabajos forman parte de un programa permanente de mantenimiento urbano que busca mejorar la calidad de vida en Reynosa, fomentando el uso de áreas recreativas y deportivas bajo condiciones óptimas de iluminación y seguridad.

