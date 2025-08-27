REYNOSA MANTIENE CONFIANZA DE INVERSIONISTAS PESE A HECHOS VIOLENTOS: CARLOS PEÑA ORTIZ

– El Alcalde asegura que la ciudad sigue atrayendo capital extranjero y nacional gracias a su ubicación estratégica y mano de obra calificada

Por: Pedro Aparicio Gallegos

Reynosa, Tamaulipas, 26 de agosto de 2025

A pesar de los recientes hechos violentos que se han registrado en Reynosa, la ciudad fronteriza continúa consolidándose como un polo de atracción para la inversión nacional y extranjera, afirmó el Alcalde Carlos Peña Ortiz en entrevista con medios de comunicación.

El edil señaló que la vocación de crecimiento de Reynosa se mantiene firme gracias a factores clave como su posición geográfica estratégica y la mano de obra calificada con la que cuenta la región. “A pesar de las dificultades, Reynosa siempre ha sido una ciudad que crece, siempre ha sido una ciudad donde hay inversión, donde cada año llegan compañías extranjeras y nacionales”, subrayó.

Peña Ortiz reconoció que, en el panorama nacional, existe un ambiente de incertidumbre debido a la política exterior de Estados Unidos y las posibles medidas arancelarias que afectarían el comercio. “La situación que se vive en el país está marcada por una desaceleración derivada de la incertidumbre respecto a los aranceles. Actualmente estamos en un proceso de 90 días de negociaciones en materia de seguridad y economía que definirán el rumbo para los próximos cuatro años, hasta que concluya la administración americana en 2028”, explicó.

En ese sentido, destacó que aún restan alrededor de 60 días para que se tomen decisiones que serán fundamentales para el desarrollo de Reynosa y de toda la región en los próximos años.

No obstante, el Alcalde reiteró que, pese a los riesgos y amenazas de tarifas, Reynosa conserva la confianza de los inversionistas. “Reynosa siempre ha sido un lugar excelente para invertir, no solo por la posición geográfica, sino también por la mano de obra calificada que tenemos aquí en esta frontera tamaulipeca”, concluyó.