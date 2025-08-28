Reynosa impulsa inclusión con apoyo al deporte adaptado

.- Gobierno Municipal brinda instalaciones y entrenador especializado para fortalecer preparación rumbo a competencias estatales.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 27 de agosto de 2025.

El Gobierno de Reynosa reafirma su compromiso con la inclusión y el impulso al deporte adaptado, tras la sobresaliente participación de su equipo representativo en la Olimpiada Estatal CONADE Tamaulipas, donde atletas locales demostraron un nivel competitivo que llena de orgullo a la ciudad.

El alcalde Carlos Peña Ortiz felicitó a los integrantes de la delegación, reconociendo que su esfuerzo y constancia son ejemplo de superación para toda la comunidad. Su desempeño refleja no solo talento deportivo, sino también la importancia del respaldo institucional en su preparación.

En este sentido, el Instituto Municipal del Deporte puso a disposición de los competidores las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, un espacio que les permitió entrenar en condiciones adecuadas y con acompañamiento técnico especializado. Estas acciones garantizaron que las y los atletas llegaran en plenitud a la justa deportiva.

La administración municipal enfatizó que el apoyo al deporte adaptado es parte de una estrategia de inclusión que busca abrir más espacios a la participación ciudadana. El objetivo es brindar igualdad de oportunidades y generar orgullo colectivo a través de historias de éxito que inspiran a toda la población.

La participación en la Olimpiada Estatal refuerza la imagen de Reynosa como una ciudad que promueve valores de disciplina, esfuerzo y solidaridad, posicionándose como un referente en la formación de atletas que trascienden dentro y fuera de la cancha.

Con estas acciones, el municipio confirma que el deporte adaptado es un motor de transformación social que motiva a más reynosenses a creer en sus capacidades y a luchar por sus sueños.

