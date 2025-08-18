Reynosa impulsa educación con Feria de Regreso a Clases

.- Más de 5 mil estudiantes serán beneficiados con vales digitales y descuentos en útiles escolares, uniformes y calzado, gracias al esfuerzo conjunto del Municipio, PROFECO y CANACO.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 18 de agosto de 2025.

Con el propósito de fortalecer la educación y apoyar la economía familiar, el Gobierno de Reynosa anunció la Feria de Regreso a Clases 2025, que se realizará del 29 al 31 de agosto en el Auditorio Municipal. El evento ofrecerá vales digitales, descuentos y servicios gratuitos para estudiantes de todos los niveles.

Durante la presentación, el alcalde Carlos Peña Ortiz afirmó que este programa representa un compromiso con la educación y con las familias reynosenses. “Queremos que todos los niños y jóvenes tengan lo necesario para estudiar, y que ninguna familia se quede atrás por falta de recursos”, señaló.

El secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Treviño, explicó que los cinco mil vales digitales podrán descargarse a través de la página oficial del municipio, con requisitos sencillos como identificación, CURP y comprobante de domicilio. Cada vale equivale a 500 pesos, canjeables en dos partes y con vigencia hasta el 14 de septiembre en los comercios participantes.

José Luis Márquez Sánchez, director de PROFECO Zona Nororiente, subrayó la importancia de este evento, que se suma a los esfuerzos nacionales por proteger a los consumidores y garantizar precios justos. Añadió que habrá un operativo especial de supervisión para evitar abusos y ofrecer orientación a las familias.

La feria incluirá además servicios gratuitos a cargo del DIF Municipal y la Jurisdicción Sanitaria, como cortes de cabello, revisiones dentales, toma de presión arterial y pruebas de glucosa, que se suman como un beneficio adicional para las familias. Con ello se busca que el regreso a clases no solo represente un ahorro económico, sino también un impulso a la salud y bienestar de los estudiantes.

De manera paralela, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de Reynosa confirmó que más de 35 empresas locales participarán como proveedores de productos escolares, uniformes, calzado y artículos diversos. Esta alianza, además de apoyar a las familias con precios accesibles y de calidad, fortalece la economía interna al promover el consumo en negocios de la ciudad.

El Auditorio Municipal abrirá de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, donde las familias encontrarán mochilas, papelería, calzado, lentes y uniformes con descuentos especiales. Con esta feria, Reynosa confirma su compromiso con la educación, la economía local y el bienestar de sus estudiantes.

