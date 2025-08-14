Reynosa fortalece formación deportiva con clínica de voleibol

.- Niñas, niños y jóvenes reciben entrenamiento especializado en el Centro de Alto Rendimiento, con apoyo del Alcalde Carlos Peña Ortiz y el Instituto Municipal del Deporte.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 13 de agosto de 2025.

El impulso al deporte en Reynosa se consolida con la realización de una clínica de voleibol enfocada en niñas, niños y jóvenes de la ciudad, respaldada por el Alcalde Carlos Peña Ortiz. La actividad se desarrolló con el objetivo de perfeccionar habilidades, motivar la disciplina y reforzar valores como el trabajo en equipo.

La sede fue el Centro de Alto Rendimiento, un espacio profesional que permitió a los participantes entrenar en condiciones óptimas. La infraestructura y el equipamiento del lugar ofrecieron un entorno seguro, ideal para que los jóvenes atletas desarrollaran su máximo potencial.

El Instituto Municipal del Deporte aportó entrenadores especializados que guiaron cada sesión. Con un enfoque integral, abordaron desde técnicas básicas y avanzadas de voleibol hasta estrategias de juego, resistencia física y coordinación, preparando así a los asistentes para futuros encuentros competitivos.

La clínica no solo busca mejorar el rendimiento individual, sino también construir una comunidad deportiva sólida en Reynosa. Al promover la sana convivencia, el deporte se convierte en un vehículo para fortalecer lazos sociales y prevenir conductas de riesgo entre la juventud.

Este esfuerzo se suma a las acciones permanentes del Gobierno Municipal para fomentar actividades deportivas y recreativas, que impacten de manera positiva en la salud y el desarrollo personal de las nuevas generaciones. La visión es clara: hacer del deporte un motor de cambio y una oportunidad para que cada joven descubra su talento y lo lleve al más alto nivel.

Con eventos como este, Reynosa reafirma su posición como una ciudad comprometida con la formación de atletas y con la creación de espacios donde la juventud pueda crecer con disciplina, metas y oportunidades reales de superación.

