Restos humanos son hallados en la brecha El Berrendo en Reynosa

.- Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas confirma localización de prendas y fragmentos óseos; autoridades ya investigan

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas, 14 de agosto de 2025

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas confirmó este jueves el hallazgo de restos humanos en superficie sobre la brecha El Berrendo, en Reynosa, tras atender un reporte anónimo recibido en la mañana. La búsqueda, que comenzó alrededor de las 8:00 horas, se desarrolló en una zona de difícil acceso, atravesando cuerpos de agua y caminos cubiertos de maleza.

En el sitio se localizaron prendas de vestir y fragmentos óseos, entre ellos una mandíbula con molares, premolares y caninos, así como partes de cráneo. También se encontraron artículos de ropa masculina, como bermudas de mezclilla talla 30 de American Store Jeans Company, una playera con el logotipo de la Tortillería Dinora (talla XL Dry-Fit), bermudas talla 33 Timberland, y una polo azul Tommy Hilfiger talla XL.

El área fue inspeccionada por los integrantes del colectivo, quienes señalaron la presencia de ropa, vendas, y objetos personales dispersos, pero sin evidencia de fragmentos óseos calcinados. Los restos hallados serán procesados por la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Personas No Localizadas, la cual deberá realizar una prospección más amplia para ubicar posibles restos adicionales.

“Han sido dos positivos en el día de hoy, ambos en la misma brecha, aunque en diferentes puntos”, señalaron los integrantes del colectivo durante la transmisión en vivo del hallazgo. La organización exhortó a familiares de personas desaparecidas a acudir al Ministerio Público para solicitar la confronta de las prendas localizadas.

El colectivo destacó que el desgaste de los restos podría estar relacionado con el tiempo de exposición y la acción de animales carroñeros, así como por las corrientes de agua que atraviesan el área. La zona permanecerá bajo resguardo en espera de la llegada de peritos y especialistas forenses.

Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reiteró su llamado a la ciudadanía para continuar reportando de manera anónima cualquier indicio que ayude en la búsqueda de personas no localizadas, y subrayó que su labor no se limita a la localización de restos, sino también a la prevención del delito mediante charlas y talleres comunitarios.

#MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #Reynosa #Desaparecidos #Tamaulipas #ColectivoAmorPorLosDesaparecidos