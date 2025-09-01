Reparto Agrario en Matamoros fortalece identidad y orgullo

.- Beto Granados encabeza conmemoración del 112 aniversario en el Ejido Lucio Blanco, cuna del agrarismo nacional

Por: Martín Juárez Torres

Matamoros, Tamaulipas, 31 de agosto de 2025

El presidente municipal de Matamoros, Beto Granados, encabezó la conmemoración del 112 aniversario del Primer Reparto Agrario en México, un hecho histórico que tuvo lugar en el Ejido Lucio Blanco y que convirtió a esta ciudad fronteriza en la cuna del agrarismo nacional.

Las actividades incluyeron una cabalgata que reunió a familias enteras, quienes participaron con entusiasmo en una jornada que combinó tradición, cultura y memoria histórica. El evento recordó el momento en que se sentaron las bases para la justicia social en el campo mexicano, marcando un precedente en la defensa de los derechos campesinos.

El Gobierno Municipal destacó que este aniversario no solo conmemora un suceso trascendental en la historia de México, sino que también refuerza el sentido de pertenencia y orgullo de la comunidad matamorense. “La grandeza de nuestra ciudad está en su gente y en la herencia de quienes construyeron un futuro de igualdad”, fue el mensaje central durante la ceremonia.

Para Matamoros, ser el lugar donde inició el reparto agrario representa un legado invaluable. El Ejido Lucio Blanco simboliza la lucha por la tierra y la justicia social, un recordatorio permanente de que desde estas tierras surgieron los ideales que transformaron la vida del campo en el país.

La conmemoración se consolidó como un espacio de unión comunitaria y reafirmación de valores, donde el recuerdo del pasado se convierte en inspiración para las nuevas generaciones. Así, Matamoros continúa manteniendo viva la memoria de un movimiento que cambió la historia de México y que forma parte fundamental de su identidad colectiva.

