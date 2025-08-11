Reparó COMAPA fuga de agua potable en Zona Centro

Atendiendo las instrucciones del Alcalde, Carlos Peña Ortiz, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa llevó a cabo maniobras de reparación de una fuga de agua potable en una caja de válvulas ubicada en la calle Francisco I. Madero y Ocampo, en la Zona Centro.

Gracias a los reportes oportunos de los usuarios, fue posible atender de manera inmediata la incidencia, contribuyendo a la mejora del servicio y evitando el desperdicio de agua potable.

Se recuerda a la ciudadanía que puede realizar reportes de fugas, obstrucciones y cualquier otra anomalía en el servicio comunicándose al Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC) al número 899 909 2247, extensiones 2264, 2288, 2212, 2294 y 2293, o bien, vía WhatsApp al 899 309 5252.