Reparó COMAPA fuga de agua potable en diferentes sectores

Por instrucciones del Alcalde Carlos Peña Ortiz, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa llevó a cabo trabajos de reparación de fugas de agua potable en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de evitar el desperdicio del vital líquido.

Las maniobras se realizaron en calle Francisco Montés de Oca, colonia Lázaro Cárdenas; bulevar Hidalgo, colonia Las Fuentes; calle Pino con Río Amazonas, fraccionamiento Balcones de Alcalá; calle José de Escandón, colonia Del Bosque; calle Valle de Santo Domingo, colonia Lomas de Valle Alto; calle Del Arco, colonia Fuentes Sección Lomas; y calle Hacienda del Sol, fraccionamiento Hacienda del Sol.

El organismo continúa trabajando de manera permanente en la detección y reparación de fugas en la red de agua potable, con el propósito de optimizar la distribución del recurso y mejorar la calidad del servicio en beneficio de la ciudadanía. La COMAPA de Reynosa reitera el llamado a la población a valorar y cuidar el agua, recordando que cada gota cuenta para garantizar el abasto presente y futuro.