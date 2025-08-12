Rehabilitación DIF Matamoros transforma Casa Hogar del Niño

.- Renovación histórica brinda espacios dignos, seguros y con áreas de juego y aprendizaje para menores en resguardo.

Por: Martín Juárez Torres

Matamoros, Tamaulipas, 11 de agosto de 2025

El Sistema DIF Matamoros, presidido por Ana Ariceaga de Granados, concretó una rehabilitación histórica en la Casa Hogar del Niño Matamorense, un proyecto que no se ejecutaba desde hace varios años y que marca un nuevo capítulo en la atención y cuidado de menores en situación vulnerable.

Las obras incluyeron impermeabilización de techos, mantenimiento integral de aires acondicionados y pintura general en áreas comunes y privadas, logrando un entorno renovado y seguro. También se modernizaron cuneros y habitaciones, equipándolos con camas completas, almohadas y accesorios, para brindar mayor comodidad y un ambiente acogedor a los niños y niñas que ahí habitan.

Uno de los cambios más notables fue la creación de un área de juegos equipada con mesas, sillas y mobiliario lúdico diseñado para estimular la creatividad y el desarrollo motriz. Además, se habilitó una sala audiovisual con televisión y equipo necesario para que los menores disfruten de momentos de recreación y esparcimiento.

La intervención incluyó la construcción de un baño totalmente funcional, adaptado a las necesidades de los pequeños, contribuyendo a garantizar su higiene y bienestar.

Ana Ariceaga de Granados subrayó que este esfuerzo “representa un avance sin precedentes en las condiciones del inmueble” y reafirmó que el propósito central es que cada menor “cuente con un lugar digno, seguro y que fomente su desarrollo integral”.

Con estas acciones, el Sistema DIF Matamoros consolida su compromiso de velar por la protección y el bienestar infantil, asegurando que los niños y niñas tengan un espacio donde crecer rodeados de cuidado, afecto y oportunidades.

