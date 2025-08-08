Titulares

Rehabilita Gobierno de Reynosa calles en Lomas Real de Jarachina Sur

El Gobierno Municipal de Reynosa, que preside Carlos Peña Ortiz, informa que como parte de su programa intensivo de bacheo, esta mañana de viernes 8 de agosto se ha dirigido a la Secretaría de Servicios Públicos para llevar a cabo la rehabilitación de las calles San Félix, San Javier y Loma Linda, en la colonia Lomas Real de Jarachina Sur.

Se pide a los automovilistas disminuir la velocidad durante su paso por las zonas delimitadas por las cuadrillas del R. Ayuntamiento para que sin incidentes se cumpla el objetivo de contar con mejores vialidades para la seguridad de peatones y automovilistas.

Al mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad en la zona con la rehabilitación de estas calles se optimiza el uso de la infraestructura urbana, lo cual forma parte del compromiso de la administración pública municipal con sus habitantes.

