Reemplazó COMAPA brocales en diferentes puntos de la ciudad

Por instrucciones del Alcalde, Carlos Peña Ortiz, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa ha llevado a cabo durante esta semana labores de limpieza, reemplazo e instalación de brocales en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones y automovilistas, así como mantener en óptimas condiciones la infraestructura vial.

Las maniobras fueron realizadas por personal del organismo sobre calle Durango entre San Luis Potosí y Chihuahua, colonia Lampacitos; carretera Río Bravo Reynosa, colonia Industrial Reynosa; calle Tiburcio Garza Zamora, esquina Versalles, colonia El Círculo; calle Villa de Güemes entre Villa Real de Borbón y Villa Presas del Rey, colonia Riveras del Carmen.

Así como sobre calle Conde de Sierra Gorda, entre 10 y 8, colonia Granjas; calles Sauces y Plata, colonia Encinos; calle León Guzmán, esquina con Independencia, Nuevo Amanecer; calle Roble con Everest, colonia Balcones de Alcalá; avenida Jarachina, entre Palmas y Claveles, colonia Jarachina Norte; y calle Sexta, esquina con Barragán, colonia El Olmo.

La COMAPA de Reynosa refrenda su compromiso con la ciudadanía para continuar realizando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Asimismo, hace un llamado a la población a cuidar y respetar la infraestructura de alcantarillado, ya que su óptimo estado es fundamental para la seguridad de todos.

