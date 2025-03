Recuperación de áreas verdes en Matamoros avanza con apoyo de Beto Granados

.- El alcalde de Matamoros encabezó una jornada de limpieza y rehabilitación de espacios públicos junto a la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno Municipal, como parte de una iniciativa semanal.

Por: Martín Juárez Torres

Matamoros, Tamaulipas, 25 de marzo de 2025.

El Gobierno Municipal de Matamoros, encabezado por el alcalde Beto Granados, continúa con la recuperación de cinco áreas verdes en distintos sectores de la ciudad, como parte de una estrategia impulsada por la Secretaría de Bienestar Social para fomentar la convivencia comunitaria y mejorar el entorno urbano.

Durante la jornada, que tuvo lugar en la colonia Luz y Blanco, Granados participó activamente en las labores de limpieza, corte de zacate y pintura de espacios, reafirmando su compromiso con la transformación de Matamoros. “Desde que vi la iniciativa por parte de la Secretaría de Bienestar Social me encantó y me quise sumar. Hoy no solo vinimos a pintar o cortar el zacate, sino también a identificar las necesidades de esta área para gestionarle un mejor mantenimiento”, expresó el edil.

La intervención ciudadana y el trabajo en equipo fueron temas centrales durante la visita. El alcalde subrayó que el esfuerzo no es individual, sino resultado del compromiso de toda una administración y la colaboración de la sociedad. “Este trabajo que hacemos día con día no es solamente del presidente, es de un gran equipo de trabajo y de la voluntad de la gente”, añadió.

Aprovechando su presencia en la zona, Granados también anunció la conclusión de los trabajos de rehabilitación en la Avenida del Trabajo, una vía clave para la movilidad de la colonia. “Ya esta avenida quedó totalmente terminada y hemos hecho el compromiso de seguir rehabilitando el pavimento para beneficio de toda nuestra gente bonita de Matamoros”, afirmó.

Este tipo de acciones continuarán en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de rescatar más espacios públicos y promover el bienestar entre los matamorenses. “No nos vamos a cansar. ¡Que viva Matamoros!”, concluyó Granados entre aplausos de vecinos y colaboradores.

