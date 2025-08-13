Reconoció Gobierno de Reynosa donativo de Petróleos Mexicanos

El Gobierno del Alcalde Carlos Peña Ortiz recibió una Donación de Petróleos Mexicanos, en Gasolina, Diésel y Asfalto, al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas en el Ejercicio 2025, entregada por Raúl De la Garza Gallegos, Coordinador Regional para la Gestión de la Licencia Social Operativa.

A nombre del Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, Antonio Joaquín de León Villarreal agradeció la entrega de 140 Toneladas de asfalto, 40 Mil litros de Diésel y 100 Mil litros de Gasolina, “PEMEX es un gran amigo de Reynosa, y las dependencias de Gobierno nos coordinamos para dar grandes resultados”, dijo, a la vez que reconoció el valor de la donación por parte del Gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum.

Unidades motrices de Protección Civil y Bomberos, Medio Ambiente, Control y Bienestar Animal, Servicios Públicos, Policía Vial, entre otras, recibieron la pegatina que indica el abastecimiento de combustible por parte de Petróleos Mexicanos.

