Recomienda COMAPA tips para cuidar el agua desde casa

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa hace un llamado a la ciudadanía a tomar acciones cotidianas que permitan ahorrar agua en el hogar y contribuir al cuidado de este recurso vital, especialmente ante la temporada de escasez de agua que atraviesa nuestra región.

Hay que recordar que la ciudad se encuentra en semáforo rojo del agua, por lo que desde casa podemos optimizar el uso del vital líquido aplicando recomendaciones sencillas pero efectivas, como:

-Cerrar la llave mientras no se está utilizando.

-Reducir el tiempo en la regadera al momento de bañarse.

-Reutilizar el agua de la lavadora para otras tareas como el aseo del hogar.

-Colocar una botella con agua y arena en el tanque del inodoro para disminuir el consumo por descarga.

-Detectar y reparar cualquier fuga de inmediato.

-Recolectar el agua de lluvia para tareas como riego de plantas o limpieza de patios.

Estas acciones, aunque pequeñas, pueden marcar una gran diferencia si se adoptan de manera colectiva. La COMAPA de Reynosa reafirma su compromiso de seguir impulsando una cultura del agua responsable y agradece a la población por sumarse al esfuerzo de preservar este recurso indispensable para todos.