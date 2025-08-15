Recomienda COMAPA reutilizar agua de aire acondicionado

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, invita a la ciudadanía a implementar prácticas sencillas y efectivas para el cuidado del vital líquido, como lo es el aprovechamiento del agua que se genera de los aparatos de aire acondicionado. Este recurso, que en muchas ocasiones se desperdicia al dejarlo escurrir, puede convertirse en una alternativa útil para diversas actividades domésticas, contribuyendo a reducir el consumo de agua potable y fomentando un uso más consciente en los hogares.

Este recurso puede reutilizarse para trapear, regar plantas, limpiar patios, banquetas y otras áreas, evitando así el desperdicio de agua potable y fomentando su uso responsable en esta temporada de alta demanda y donde su disponibilidad es limitada, de acuerdo al Semáforo Rojo del Agua.

La COMAPA de Reynosa hace un llamado a la comunidad a sumarse a estas acciones de cuidado del medio ambiente, recordando que el ahorro y aprovechamiento del agua son fundamentales para garantizar su disponibilidad a las futuras generaciones. Pequeños cambios en nuestras rutinas diarias pueden marcar una gran diferencia para nuestro entorno.