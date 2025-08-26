Recién nacido es hallado en baños del Metro de Iztapalapa

Policías rescatan a un bebé abandonado en la estación UAM-I y lo trasladan de urgencia a un hospital. Es el segundo caso en menos de 24 horas en la CDMX.

AgenciaTamNoticias

Ciudad de México, 26 de agosto de 2025.

Un hecho alarmante sacudió a la capital del país. Un recién nacido fue abandonado en el interior de los baños públicos al exterior de la estación UAM-I, de la Línea 8 del Metro, en la alcaldía Iztapalapa.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por los llantos del menor, quien se encontraba envuelto en una cobija y tirado sobre el piso. De inmediato, un oficial lo cargó en brazos, lo cubrió con su chamarra y lo trasladó en una patrulla a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

El hallazgo se registró en la calzada Ermita Iztapalapa y la calle San Felipe, en la colonia Barrio San Miguel. La rápida reacción de los uniformados evitó un desenlace fatal, aunque hasta el momento no se ha informado el estado de salud del bebé.

Este caso ocurre apenas un día después de que en la alcaldía Miguel Hidalgo se reportara el abandono de otro recién nacido, lo que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la falta de protocolos en hospitales y espacios públicos para atender emergencias de este tipo.

Las autoridades ya revisan las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los responsables y se dio parte al agente del Ministerio Público, quien abrió una carpeta de investigación. El recién nacido será canalizado a instancias de protección infantil para su resguardo.

El doble abandono en menos de 24 horas en diferentes puntos de la Ciudad de México enciende las alarmas y deja en evidencia una grave problemática social, mientras la opinión pública exige justicia y medidas urgentes para proteger a la infancia.

