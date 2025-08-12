Recibirán vecinos de la Revolución Verde magna obra de pavimentación

Tras la puesta en marcha por parte del Alcalde Carlos Peña Ortiz, de la pavimentación hidráulica de la calle Guadalupe Victoria, entre Reforma Urbana y Juan De la Barrera, más de 60 familias esperan la inauguración de la vialidad que mejorará su calidad de vida en la colonia Revolución Verde.

“Gracias de todo corazón por el inicio de la obra de pavimentación en nuestra comunidad, que era una necesidad muy grande”, dijo al Presidente Municipal la señora Catalina Sánchez Rosas, representante de los vecinos.

“Una inversión muy importante para este sector” destacó el Alcalde, quien invitó a los habitantes del sector a beneficiarse de los programas municipales y del DIF, así como tratar de pagar a tiempo su Impuesto Predial para seguir construyendo más pavimentaciones.

