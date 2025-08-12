Titulares

Protege Gobierno de Reynosa el panteón Lampacitos…

Recibirán vecinos de la Revolución Verde magna…

Abasto de agua en Reynosa está garantizado

Rehabilitación DIF Matamoros transforma Casa Hogar del…

Puerto Norte impulsa empleo y desarrollo en…

Ataque armado deja herido a funcionario en…

Familia salva la vida en accidente sobre…

Pee Wee recupera su libertad tras arresto…

Trabaja Gobierno de Reynosa en saneamiento de…

Reparó COMAPA fuga de agua potable en…

ReynosaTitulares

Recibirán vecinos de la Revolución Verde magna obra de pavimentación

by respuestaenlinea00

Tras la puesta en marcha por parte del Alcalde Carlos Peña Ortiz, de la pavimentación hidráulica de la calle Guadalupe Victoria, entre Reforma Urbana y Juan De la Barrera, más de 60 familias esperan la inauguración de la vialidad que mejorará su calidad de vida en la colonia Revolución Verde.

“Gracias de todo corazón por el inicio de la obra de pavimentación en nuestra comunidad, que era una necesidad muy grande”, dijo al Presidente Municipal la señora Catalina Sánchez Rosas, representante de los vecinos.

“Una inversión muy importante para este sector” destacó el Alcalde, quien invitó a los habitantes del sector a beneficiarse de los programas municipales y del DIF, así como tratar de pagar a tiempo su Impuesto Predial para seguir construyendo más pavimentaciones.

#ReynosaImparable
#GobiernoMunicipalDeReynosa

Related posts

Rehabilitan Puentes Peatonales en Miguel Alemán

respuestaenlinea

Celebra Hospital Regional Reynosa de PEMEX la semana Internacional de la lactancia.

respuestaenlinea

tomen precauciones ante esta pandemia

respuestaenlinea