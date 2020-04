Realizan autoridades llamado estricto a no salir de casa

Realizan autoridades llamado estricto a no salir de casa

Por ser estos días críticos de diseminación y contagio de coronavirus, el gobierno municipal hace un estricto llamado a la ciudadanía para fortalecer las medidas de prevención, se mantengan en sus hogares y aminoren sus salidas a partir de este jueves 9 de abril.

El acuerdo se tomó en reunión del Comité de Salud, donde el presidente municipal Enrique Rivas recalcó la importancia de la salud y seguridad de las y los neolaredenses.

“Quiero dejar claro, no es un toque de queda, simplemente es ser más estrictos en el comunicado de quedarse en casa, exhortar a la gente que no salga”, afirmó.

Refirió que estos días serán difíciles para las autoridades, pues tradicionalmente las familias acuden a parques y plazas por la Semana Santa y la fiesta de Pascua.

“Este año no será posible llevar a cabo estas actividades, por eso la invitación es no salir de casa, va a haber más presencia de la fuerza pública para orientar a la gente a no andar en la calle” para evitar contagio de Covid-19, dijo el edil.

Señaló que personal de la Dirección de Tránsito, Guardia Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se acercarán a los ciudadanos que transiten en la calle y en caso de no justificar su salida, se les va invitar a regresar a su hogar.

Las personas que podrán transitar serán aquellas que tienen alguna actividad esencial, por su profesión, para atender una emergencia o porque deben acudir a su lugar de trabajo.

Esta medida se aplicará hasta las 5 de la mañana, que es cuando se reanudan actividades.

Señaló que la intención es que la ciudadanía tome conciencia de la pandemia y no ande en la calle como si no pasara nada y no existiera el virus Covid-19, por ello se van a intensificar las medidas para pasar la contingencia con buenos números.

Rivas Cuéllar destacó por último, lo importante que es la participación responsable de la ciudadanía, pues al haber menos personas en la calle es más difícil que se propague el contagio de coronavirus entre las personas.