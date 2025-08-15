Reafirma Gobierno de Carlos Peña Ortiz su compromiso con el arte y la cultura

El Gobierno de Reynosa, que preside el Alcalde Carlos Peña Ortiz, garantiza el acceso gratuito de niños y jóvenes al campo de las Bellas Artes, gracias al Curso de Verano 2025 impartido por el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, IRCA.

Entre las actividades del curso destaca la clase de Literatura, impartida por el Maestro Damián González, en la que los participantes exploran obras representativas, estilos narrativos y ejercitan la escritura como medio de reflexión.

También se ofrecen clases de Música Regional a cargo de los Maestros Juan Manuel Tirado, Javier Martínez, Roberto Guerrero y Óscar Caro, quienes instruyen a los alumnos a aprender a interpretar géneros tradicionales como el norteño, la polka y el redoble utilizando instrumentos como el acordeón, el bajo sexto y la batería.

El Curso de Verano 2025 reafirma el compromiso de la primera autoridad municipal con el arte y la cultura, brindando espacios accesibles y de calidad para la niñez y la juventud.

