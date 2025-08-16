Ramiro Cortez apoya a vecinos en limpieza y seguridad

.- Alcalde de Miguel Alemán impulsa recuperación de espacios en colonias afectadas por la inseguridad, junto a vecinos y Guardia Estatal

Por: Martín Juárez Torres

Miguel Alemán, Tamaulipas, 16 de agosto de 2025

El alcalde de Miguel Alemán, Ramiro Cortez Barrera, reiteró el compromiso de su gobierno para respaldar a las familias en la limpieza, reconstrucción y recuperación de espacios comunitarios afectados por la inseguridad. Acompañado de funcionarios municipales y elementos de la Guardia Estatal, el edil encabezó este sábado una jornada de trabajo en las colonias Las Quintas y Las Américas.

Estas zonas, conformadas por viviendas y predios campestres, fueron abandonadas en años recientes debido a situaciones de riesgo que obligaron a los vecinos a resguardarse. Sin embargo, ante la petición ciudadana, el municipio ha reforzado su presencia y apoyo para que las familias puedan regresar con mayor seguridad a sus hogares y predios.

Durante la visita, Cortez Barrera agradeció el respaldo de la Guardia Estatal, tanto de la Coordinación Municipal como del Operativo Frontera Chica, quienes han trabajado de manera coordinada en las labores de vigilancia. “Seguiremos impulsando estas jornadas para que los vecinos recuperen lo que les pertenece”, expresó el alcalde en su mensaje a los asistentes.

Los trabajos se centraron en la limpieza de calles y predios, así como en acciones de rehabilitación para reactivar los espacios comunes, con la participación activa de vecinos que buscan reconstruir el tejido social y generar un entorno más seguro.

El gobierno municipal destacó que estas actividades se mantendrán en distintos puntos de la ciudad como parte de una estrategia integral que combina seguridad, proximidad social y recuperación de la confianza ciudadana.

